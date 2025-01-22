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Ataman rüzgarı
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide Olympiakos'u 78-72 yenerek namağlup unvanını korudu ve 15'te 15 yaptı. Panathinaikos'da milli basketbolcu Cedi Osman 18 sayı, 6 ribaunt ile yıldızlaştı. Bir diğer milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in ise sakatlandığı ve bacağında kırık olduğu belirtildi.
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