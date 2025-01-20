  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol ONVO Büyükçekmece Basketbol 91-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

ONVO Büyükçekmece Basketbol 91-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonu 15’inci haftasında Büyükçekmece Basketbol evinde karşılaştığı Anadolu Efes’i 91 – 89 yenmeyi başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ONVO Büyükçekmece Basketbol 91-89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonu 15'inci haftasında Büyükçekmece Basketbol evinde karşılaştığı Anadolu Efes'i 91 – 89 yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. 2'inci periyot da karşılıklı basketlerle ve dengeli bir oyunla yine 42-41 Büyükçekmece'nin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise daha etkili olan Anadolu Efes 3'üncü çeyreği 1 sayı önde kapattı:65-66

Son periyotta konuk takım farkı açsa da ev sahibi Büyükçekmece maç sonunda farkı kapatarak maçtan 91 – 89 galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi ekipten Yannick Franke, attığı 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, bu sonuçla 15'inci haftada Anadolu Efes 4'üncü mağlubiyetini aldı, Büyükçekmece ise 5'inci galibiyetine ulaştı.

Trabzonspor evinde rahat kazandı!
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimnom ilk transferini yapıyor! Yıldız oyuncuya yeni teklif...
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı!
F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! 21:45
A. Efes deplasmanda kayıp! A. Efes deplasmanda kayıp! 21:35
Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! 21:17
F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı! F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı! 21:04
Eyüpspor'dan Burnley'e! Jonjo Shelvey... Eyüpspor'dan Burnley'e! Jonjo Shelvey... 20:48
G.Saray o yıldızı kaptırdı! G.Saray o yıldızı kaptırdı! 19:41
Daha Eski
Şenol Güneş: Olumlu futbolla ve iyi sonuçla... Şenol Güneş: Olumlu futbolla ve iyi sonuçla... 19:22
Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... 18:37
Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... 18:25
Athletic Bilbao ve Beşiktaş'tan karşılıklı paylaşımlar! Athletic Bilbao ve Beşiktaş'tan karşılıklı paylaşımlar! 18:00
Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI 17:50
Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi 12:20