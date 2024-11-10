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Haberler Basketbol Ergin Ataman'dan endişelendiren haber!

Ergin Ataman'dan endişelendiren haber!

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos AKTOR'un başantrenörlüğü görevinde bulunan Ergin Ataman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ergin Ataman'ın Peristeri karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuşmaması ve hastaneye gitmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 01:43
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Ergin Ataman'dan endişelendiren haber!

Ergin Ataman, kulübü Panathinaikos AKTOR'un Peristeri karşısında aldığı 104-68'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşmadı.

Panathinaikos, başarılı başantrenörün öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye gittiğini açıkladı. Yunan ekibinin açıklamasında Ataman'ın durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içerisinde görevine dönmesinin beklendiği belirtildi.

Salı günü EuroLeague'de Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.

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