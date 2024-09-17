Kunter'den hediye

Fenerbahçe, formasıyla 1988 yılında 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu Erman Kunter, bu tarihi maç için kendisine hediye edilen formayı imzalayarak Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bağışladı. Kunter, "Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bir katkım olsun diye bunu Başkana takdim ediyorum. Başkan da kabul etti" dedi. Başkan Ali Koç ise; "Müzemizin önemli bir parçası olacak. Niye basketbol rekor sayısının niye futbol formasında olduğunun hikayesini de yazacağız. Basketbol Müzemiz zenginleşiyor" diye konuştu.