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Haberler Basketbol

Kunter'den hediye

Erman Kunter, 1988 yılındaki Hilalspor maçında 153 sayı attığı maç için kendisine verilen formayı F.Bahçe müzesine hediye etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Kunter'den hediye

Fenerbahçe, formasıyla 1988 yılında 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kıran eski basketbolcu Erman Kunter, bu tarihi maç için kendisine hediye edilen formayı imzalayarak Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bağışladı. Kunter, "Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne bir katkım olsun diye bunu Başkana takdim ediyorum. Başkan da kabul etti" dedi. Başkan Ali Koç ise; "Müzemizin önemli bir parçası olacak. Niye basketbol rekor sayısının niye futbol formasında olduğunun hikayesini de yazacağız. Basketbol Müzemiz zenginleşiyor" diye konuştu.

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