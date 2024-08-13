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Yıldız basketbolcu Kevin Durant PSG'den hisse satın aldı!

Yıldız basketbolcu Kevin Durant, resmi sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbol takımı Paris Saint Germain'den hisse satın aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:53
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Yıldız basketbolcu Kevin Durant PSG'den hisse satın aldı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD Erkek Basketbol Takımı'yla altın madalya kazanan yıldız basketbolcu Kevin Durant, Paris'ten sadece altın madalya ile dönmedi. Durant, aynı zamanda dünyaca ünlü futbol takımı Paris Saint Germain'den hisse satın aldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

BU DURANT'İN FUTBOLA İLK YATIRIMI DEĞİL

NBA'de Phoenix Suns forması giyen 35 yaşındaki basketbolcunun, bu futbola yaptığı ilk yatırımı değil. Kendisinin büyük bir futbol hayranı olduğu ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union'un ortaklarından biri olduğu biliniyor.

Durant'in diğer yatırımları arasında Ulusal Kadınlar Futbol Ligi (NWSL) ekiplerinden NJ/NY Gotham FC ve Major League Pickleball'dan Brooklyn Aces takımı yer alıyor.

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