Furkan Korkmaz Avrupa'ya dönüyor!

2017 yılında Philadelphia 76ers formasıyla NBA serüvenine başlayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın EuroLeague ekibi Monaco'ya transferi duyuruldu.

NBA kariyeri boyunca 293 maçta görev alan Korkmaz; 7.4 sayı, 2.1 rebound ve 1.2 asist ortalamalarına sahipti. Çaylak sezonunda dönem dönem NBA G League kadrosuna da gönderilen 27 yaşındaki kısa forvet, Monaco ile imzaladığı 1+1 yıllık sözleşme ile bu sezon EuroLeague'de mücadele edecek.

İmza sonrası Furkan Korkmaz, Monaco'yu tercih etme sebebinden şu şekilde bahsetti:

''Bu organizasyonun ve takımın büyümesi ve hırsı beni her zaman etkilemiştir. Geçen yıl play-off'ları izlerken bu grubun potansiyelini gördüm ve oyunumu sergilemek ve takımın başarısına katkıda bulunmak için doğru ortam olduğunu düşündüm.''