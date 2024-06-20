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Anadolu Efes Will Clyburn ile yollarını ayırdı!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, yıldız oyuncusu Will Clyburn ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 14:02
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Anadolu Efes Will Clyburn ile yollarını ayırdı!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Will Clyburn ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Takımımızda iki yıl görev yapan Will Clyburn, Anadolu Efes forması ile bir Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Will Clyburn'e takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, daha önce Ratiopharm Ulm, Hapoel Unet Holon, Darüşşafaka ve CSKA Moskova'da da forma giymişti.

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