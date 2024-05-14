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Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, 15 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:46
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Pınar Karşıyaka play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas 15 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray'la play-off'ta 7. kez rakip olan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 ve şampiyon olduğu 1986-1987 finalinde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 1994-1995, 1995-1996, 2012-2013 ve 2015-2016'da ise rakibini geçemedi.

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