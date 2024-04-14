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Şampiyonluk için saldır Kanarya!

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde bugün Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek. Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final mücadelesi, saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Bu organizasyonda 6.kez finale kalan Fenerbahçe, tek şampiyonluğunu geçen sezon Mersin ÇBK'yı yenerek elde etmişti. 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikinci olan Sarı-lacivertliler, bugün ikinci şampiyonluğunu istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Şampiyonluk için saldır Kanarya!
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde bugün Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek. Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final mücadelesi, saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Bu organizasyonda 6.kez finale kalan Fenerbahçe, tek şampiyonluğunu geçen sezon Mersin ÇBK'yı yenerek elde etmişti. 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikinci olan Sarı-lacivertliler, bugün ikinci şampiyonluğunu istiyor.
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