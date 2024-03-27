Anadolu Efes'te Tomislav Mijatovic'ten Baskonia sözleri! "Mücadele..."

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, başarılı geçen çift maç haftasının ardından temposu yüksek bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanma hedefimize ulaşmak için tam konsantrasyon, ekstra enerji ve 40 dakika boyunca mücadeleye ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Derek Willis ise müsabakayla ilgili olarak "Baskonia Vitoria-Gasteiz maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Markus Howard son derece iyi şut atıyor ve takım olarak da her maçta kolaylıkla 100 sayının üzerinde sayı atabiliyorlar. Ribauntlarda ve geçiş savunmasında disiplinli olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.