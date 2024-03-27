Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü ayak maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçı izlemek isteyen sporseverler, arama motorlarında İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

İZMİT BELEDİYESPOR - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TBF TV YouTube kanalından naklen canlı yayınlanacak.

İzmit Belediyespor Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı canlı izlemek için tıklayın

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son mücadele sonucunda 83-95 mağlup oldu ve seriye 1-1 eşitlik geldi. Julie Vanloo, Bria Hartley, Meltem Yıldızhan, Nalyssa Smith ve Teaira McCowan beşiyle başladığı maçta dört sarı-kırmızılı sporcu çift haneli sayı üretti. Smith, 25 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle en skorer oyuncu olurken Bria Hartley ve Side Yılmaz 13'er sayı kaydetti. Vanloo ise 11 sayı ve 5 asistle maçı tamamladı.

Eşleşme sonucunda yarı finale çıkan takım Fenerbahçe'yle eşleşecek.