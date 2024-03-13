Bahçeşehir Koleji 88-52 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya deplasmandaki 10 sayı farklı (90-80) yenilgiyi telafi etmek için çıkan kırmızı-lacivertli takım, ilk çeyreği Cavanaugh ve Taylor'ın etkili performansıyla 31-14 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-28 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı 20 sayının üzerinde tutan ev sahibi ekip, periyodu 71-44 üstün kapattı. Son çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 88-52 galip ayrıldı.

Porto karşısında deplasmandaki çeyrek final ilk maçını 10 sayı farkla kaybeden kırmızı-lacivertliler, rövanşı 36 sayı farkla alarak adını yarı finale yazdırdı.