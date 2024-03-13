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Bahçeşehir Koleji 88-52 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 90-80 mağlup olduğu Porto'yu rövanşta 88-52 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise Bahçeşehir Koleji'nde 16 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh oldu. Bahçeşehir Koleji yarı finalde Varese - ERA Nymburk eşleşmesinin tur atlayanı ile kozlarını paylaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 21:42
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Bahçeşehir Koleji 88-52 Porto (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya deplasmandaki 10 sayı farklı (90-80) yenilgiyi telafi etmek için çıkan kırmızı-lacivertli takım, ilk çeyreği Cavanaugh ve Taylor'ın etkili performansıyla 31-14 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-28 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı 20 sayının üzerinde tutan ev sahibi ekip, periyodu 71-44 üstün kapattı. Son çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 88-52 galip ayrıldı.

Porto karşısında deplasmandaki çeyrek final ilk maçını 10 sayı farkla kaybeden kırmızı-lacivertliler, rövanşı 36 sayı farkla alarak adını yarı finale yazdırdı.

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