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Adidas'la zorlukları aş

ADİDAS genç sporcuların üzerlerinde hissettikleri negatif baskıları azaltmaya yönelik hayata geçirdiği yeni global kampanyasının tanıtım filmini yayınladı. 'You Got This' (Yapabilirsin) sloganıyla çekilen ve başarı elde etmiş sporcuların kariyerlerindeki zorlukları nasıl yönettiklerine yönelik olan reklam filminde; Türk sporcular Eda Erdem, Aysu Türkoğlu, Elif Sude Akgül ve Kuzey Tunçelli de yer aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Adidas'la zorlukları aş
ADİDAS genç sporcuların üzerlerinde hissettikleri negatif baskıları azaltmaya yönelik hayata geçirdiği yeni global kampanyasının tanıtım filmini yayınladı. 'You Got This' (Yapabilirsin) sloganıyla çekilen ve başarı elde etmiş sporcuların kariyerlerindeki zorlukları nasıl yönettiklerine yönelik olan reklam filminde; Türk sporcular Eda Erdem, Aysu Türkoğlu, Elif Sude Akgül ve Kuzey Tunçelli de yer aldı.
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