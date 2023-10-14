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Bursaspor 82 - 76 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Bursaspor evinde Beşiktaş Emlakjet'i ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 92-76 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 22:18
Bursaspor 82 - 76 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı normal süresi 70-70 biten karşılaşmanın uzatmalarında 82-76 yendi.

Bursaspor maça Young'un basketiyle başladı. Ancak siyah-beyazlılar, Mitchell'ın içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla 4'üncü dakikada skoru 6-12 yaptı. Konuk takım, Matthew Antonio Mitchell'ın etkili oyunu sayesinde ilk periyotu 18-19 önde bitirdi.

İkinci periyot da dengeli şekilde devam etti. Enes Berkay Taşkıran ve Ömer Utku Al'ın üçlüklerine Beşiktaş, Berk İbrahim Uğurlu ve Yiğit Arslan ile karşılık verince 14'üncü dakika 28-28'lik eşitlikle geçildi. Karşılıkklı atılan sayıların ardından Beşiktaş devreyi galip bitirdi: 40-42.

3'üncü periyotta konuk takım daha etkili oldu. Beşiktaş, Mathews'in skorer oyunuyla 24'üncü dakikada farkı 7 sayıya çıkarttı: 44-51. Son dakikalarda iki takım da dış şutlarda isabet bulamayınca final bölümüne Beşiktaş üstünlüğü ile girildi: 52-57.

Son periyotta iki takımın da kazanma hırsı parkeye yansıdı. Jonah Kenneth Mathews ile Ömer Utku Al yapılan faul sonrasında itişme yaşayınca saha karıştı. Hakemler pozisyonu tekrar izledikten sonra Bursaspor'dan Ömer Utku Al ile Metin Türen'e teknik faul çaldı. Needham'ın çaldığı toplar konuk takım adına tehlike oldu. Bitime 2 dakika kala Michineau'nun bulduğu sayılarla Bursaspor, skoru eşitledi: 63-63. Bu bölümde etkili olan yeşil-beyazlılar, Michael Lamor Young'un basket faulüyle uzun bir süre sonra öne geçti: 66-65. Bitime 16 saniye kala taktik fauller başladı. Jordan Malik Floyd, iki atışını değerlendirdi 70-67. Son hücumu Beşiktaş kullandı. 6.8 saniye kala Jonah Kenneth Methews'ın kullandığı üç sayılık atış başarılı olunca maç uzatmaya gitti: 70-70.

Uzatmaya iki takımın da başarısız hücumlarıyla başlandı. Bu çeyrekte Beşiktaş'ta Mathews, ev sahibi takımda da Michael Lamor Young etkili oldu. Son 36 saniyede çalınan 3 sayılık faul sonrasında Jonah Kenneth Methews bunları sayıya çevirdi ve Bursaspor 4 sayı farkı buldu: 78-74. Yapılan teknik faullerin ardından iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Bursaspor maçı 82-76 kazandı.

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