Almanya ve Kanada 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde!

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşılaştı.

Almanya, Letonya'yı 81-79 yenerek yarı finale yükselirken Kanada da Slovenya'yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Dün oynanan diğer çeyrek final müsabakalarında ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırmış, Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip olmuştu.

Bu sonuçların ardından yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.

Yarı final maçları, 8 Eylül Cuma günü yapılacak.