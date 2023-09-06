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Almanya ve Kanada 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde!

ABD ile Sırbistan'ın ardından Almanya ve Kanada da yarı finale çıktı. Yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 18:16
Almanya ve Kanada 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde!
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, yarı finale yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşılaştı.

Almanya, Letonya'yı 81-79 yenerek yarı finale yükselirken Kanada da Slovenya'yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Dün oynanan diğer çeyrek final müsabakalarında ABD, İtalya'yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırmış, Sırbistan da Litvanya'yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip olmuştu.

Bu sonuçların ardından yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.

Yarı final maçları, 8 Eylül Cuma günü yapılacak.

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