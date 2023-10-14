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Anadolu Efes 101-85 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 22:41
Anadolu Efes 101-85 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu üçüncü hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 101-85 mağlup etti.

Karşılaşmaya geride başlayan Anadolu Efes 4. dakikada 8 farklı geriye düştü: 2-10. Çabuk toparlanan lacivert-beyazlı takım ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 52-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hız kesmeyen İstanbul ekibi, 23. dakikada farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 64-42. Kalan dakikalarda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, son bölüme 80-65 önde girdi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın itirazlarının ardından iki teknik faulle oyun dışı kaldığı dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 101-85 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes üçüncü galibiyetini alırken Pınar Karşıyaka ise 3. maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

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