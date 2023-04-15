Haberler Basketbol Kupa Türkiye’nin

Kupa Türkiye’nin

Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde F.Bahçe Familia’yı, Çukurova Basket de ev sahibi Prag’ı yenip finale çıktı. Türk finali yarın 21.00’de.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Kupa Türkiye’nin

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ve Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, büyük bir başarının altına imza atarak finalde birbirlerine rakip oldu. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen dev organizasyonun yarı finalinde günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, İtalya'nın güçlü temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek, final biletini alan ilk ekibimiz oldu. Günün ikinci maçında ise Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, organizasyonun favorisi ev sahibi USK Prag'ı 78-58 yenerek, Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Bu sonuçla beraber Kadınlar Avrupa Ligi Finali'nde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bunu başaran 3'üncü Türk takımı oldu. Kupanın Türkiye'ye geleceği dev final, yarın Prag'da saat 21.00'de oynanacak.

DİĞER
Miray Daner adeta erimişti! Güzel oyuncudan doğum günü pizzası!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan yaza hazırlık! 45 günlüğüne 100 bin Euro’ya...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Jesus için flaş iddia! Kendi reklamını mı yapıyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin'in Türk bayraklı sevinci engellendi
ÇBK Mersin finalde F.Bahçe'nin rakibi oldu!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." Flaş Kerem yorumu! "Yönetimin yerinde olsam..." 07:38
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu yorumladı! Nelsson'un müdahalesi kırmızı kart mı? 00:54
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:54
Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... Okan Buruk: Puan kaybetmesini beklediğimiz takım... 00:54
G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Icardi açıkladı! 00:54
Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini aldı! 00:54
Daha Eski
G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! G.Saray Kayseri'ye gol oldu yağdı! 00:54
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:54
Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon Kayserispor kırmızı kart bekledi! İşte o pozisyon 00:54
Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... Toroğlu'dan flaş hakem iddiası! Meğer Lale Orta... 00:54
G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! G.Saray-Kayserispor maçında bir penaltı daha! 00:54
G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... G.Saray - Kayserispor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon... 00:54