Kupa Türkiye’nin

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ve Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, büyük bir başarının altına imza atarak finalde birbirlerine rakip oldu. Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen dev organizasyonun yarı finalinde günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, İtalya'nın güçlü temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 mağlup ederek, final biletini alan ilk ekibimiz oldu. Günün ikinci maçında ise Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, organizasyonun favorisi ev sahibi USK Prag'ı 78-58 yenerek, Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Bu sonuçla beraber Kadınlar Avrupa Ligi Finali'nde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bunu başaran 3'üncü Türk takımı oldu. Kupanın Türkiye'ye geleceği dev final, yarın Prag'da saat 21.00'de oynanacak.