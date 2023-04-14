THY Avrupa Ligi'nde mali şartlara uymayan Panathinaikos'un 2 galibiyeti silinecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan ekibi Panathinaikos, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 galibiyet silme cezası aldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremeyen Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda iki galibiyetinin silineceği belirtildi.

Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi.

Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle play-off'un dışında kalmıştı.