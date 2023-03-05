TOFAŞ 81-86 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti.
MAÇTAN AYRINTILAR
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel
TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 14, Ennis 11, Toure 12, Gray 16, Milaknis 12, Emre Tanışan, Özgür Cengiz 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 5, Tolga Geçim 6, Ege Demir 2
Pınar Karşıyaka: Mccollum 13, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Angola 17, Vittorio Brown 11, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 4, Kuzminskas 22, Kenan Sipahi 8
1. Periyot: 21-19
Devre: 42-48
3. Periyot: 61-69
Maç sonucu: 81-86