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Türk Telekom 85-70 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, evinde Anadolu Efes'i 85-70 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 20:18
Türk Telekom 85-70 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-70 yendi.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes, dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Türk Telekom, 16. dakikayı 41-36 üstün tamamladı. Hücumda Grant ve Sestina ile etkili olan Türk Telekom, son bölümde serbest atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Bryant ve Micic'in iyi oyunuyla farkı kapatan Anadolu Efes, 28. dakikada 53-53'lük beraberliği yakaladı. Türk Telekom, üçüncü çeyreğin son anlarında hücumda Grant ile bulduğu sayılarla farkı 5'e çıkardı ve final periyoduna 60-55 üstün girdi.

Son periyoda M'Baye'nin isabetli dış atışlarıyla başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 37. dakikası, 74-64 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, sahadan 85-70 galip ayrıldı.

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