Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 80 - 89 Telekom Baskets Bonn (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 80 - 89 Telekom Baskets Bonn (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'a 89-80 yenildi. Grupta liderlik şansı kalmayan İzmir ekibi, play-in'e kalma şansını son haftaya bıraktı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 09:03
Pınar Karşıyaka 80 - 89 Telekom Baskets Bonn (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'a 89-80 mağlup oldu. Grupta liderlik şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, play-in'e kalma şansını son haftaya bıraktı.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve McColum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikada 26-21 üstünlük kurduğu periyotta etkili oyununu sürdürdü ve 19. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 30-39. Konuk ekip, soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına izin vermeyen konuk ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde farkı 16 sayıya yükseltti: 45-61. Almanya temsilcisi, periyodu 18 sayı farkla 69-51 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Telekom Baskets Bonn, müsabakadan 89-80 galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 20 BİNİNCİ SAYI BERKAN DURMAZ'DAN

Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasında 20 bin sayı barajını geçen Pınar Karşıyaka'nın 20 bininci sayısını müsabakanın üçüncü periyodunda Berkan Durmaz attı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynayan ve cezasını tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn maçında taraftarının desteğiyle mücadele etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 4, Angola 8, Kuzminskas 17, Vitto Brown 6, Delgado 15, Thomas Akyazılı 3, McColum 14, Jaylon Brown 1, Berkan Durmaz 12, Mert Celep

TELEKOM BASKETS BONN: Shorts 26, Tadda 6, Morgan 12, Delany 2, Kratzer 6, Herrera 13, Kessens, Malcolm 20, Ward 2, Williams 2

1. PERİYOT: 21-19

DEVRE: 33-43

3. PERİYOT: 51-69

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 32.55 Kratzer, 34.23 Williams, 35.15 Kessens (Telekom Baskets Bonn)

DİĞER
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı değişimiyle ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Erimşah Bora'yı şimdi gören tanıyamıyor!
Kaliteyiz markayız havalıyız derken bir bildiği varmış! Kobra Murat'ın kilolarca altınla dolanan kızı şoke etti! Prensesim diyor orada kalıyor
Jesus'a seslendi! "Daha çok şans bulmalı"
"Gitmesine göz yumulmasa..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk Telekom evinde kaybetti
Tofaş Macaristan deplasmanında kazandı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Asgari ücrette son durum: Toplantıdan karar çıktı mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tofaş Macaristan deplasmanında kazandı Tofaş Macaristan deplasmanında kazandı 09:10
"Gitmesine göz yumulmasa..." "Gitmesine göz yumulmasa..." 09:09
Pınar Karşıyaka sahasında kaybetti Pınar Karşıyaka sahasında kaybetti 09:02
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazandı Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kazandı 08:54
Beşiktaş ve G.Saray kasasını doldurdu! Dünya Kupası... Beşiktaş ve G.Saray kasasını doldurdu! Dünya Kupası... 08:53
Flaş sözler! "Kritik bir önem taşıyacak" Flaş sözler! "Kritik bir önem taşıyacak" 07:58
Daha Eski
Jesus'a seslendi! "Daha çok şans bulmalı" Jesus'a seslendi! "Daha çok şans bulmalı" 07:33
Antalya kök söktürdü Antalya kök söktürdü 01:16
Flaş değişiklik! Flaş değişiklik! 01:15
Spalletti: Nuri Şahin çok iyi bir teknik direktör olacak Spalletti: Nuri Şahin çok iyi bir teknik direktör olacak 00:22
Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! Fenerbahçe Hırvat stoperi gözüne kestirdi! 00:16
Fenerbahçe'den Alanya'da gollü prova! Fenerbahçe'den Alanya'da gollü prova! 00:08