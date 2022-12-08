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Galatasaray Çağdaş Faktoring 68 - 66 InvestInTheWest Enea Gorzow (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Polonya temsilcisi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 68-66 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 08:56
Galatasaray Çağdaş Faktoring 68 - 66 InvestInTheWest Enea Gorzow (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımını 68-66 mağlup etti.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Polonya ekibi, Galatasaray'ın basketinin ardından peş peşe bulduğu sayılarla kısa sürede farkı 15'e yükseltti: 2-17. Tilbe Şenyürek'in basketleriyle üstünlüğünü koruyan InvestInTheWest Enea Gorzow, savunmadaki etkili oyunuyla ilk periyodu 24-10 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, savunma direncini artırarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelledi. Farkı 16. dakikada 6 sayıya (23-29) kadar düşüren Galatasaray, McCowan'ın pota altından ürettiği basketlerle oyuna ortak olsa da soyunma odasına Polonya ekibi, 36-31 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü periyoduna da hücumda iyi başlayan Galatasaray, McCowan'ın boyalı alandaki performansıyla 12-0'lık seri sonunda öne geçerek farkı 6 sayıya yükseltti: 50-44. Savunmadaki dirençli oyununu koruyan Galatasaray, üçüncü çeyreği 54-47 önde tamamladı.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan InvestInTheWest Enea Gorzow, Wadoux'un üç sayılık basketiyle 34. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 57-58. Son dakikasına 66-66 eşitlikle girilen mücadelenin bitimine 3 saniye kala McCowan'ın kaydettiği basketle Galatasaray, mücadeleyi 68-66 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Petar Pesic (Sırbistan), Mladen Lucic (Karadağ)

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 2, Pelin Bilgiç 9, McCowan 33, Nacickaite 5, Devran Tanacan, Pulvere 6, Stevens 6, Tuğçe Canıtez, Jurjane 2, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül

INVESTINTHEWEST ENEA GORZOW: Allen 10, Keller 8, Tilbe Şenyürek 13, Smith 15, Wadoux 16, Horvat 4, Matkowska, Smialek

1. PERİYOT: 10-24

DEVRE: 31-36

3. PERİYOT: 54-47

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