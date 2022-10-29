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TOFAŞ 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5’inci haftasında TOFAŞ, evinde karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet’i 80-72 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 21:44
TOFAŞ 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Beşiktaş Emlakjet'i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Berk Uğurlu, Rob Gray, Arturas Milaknis, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Arturas Milaknis'in üçlüğüyle buldu. Boubacar Toure ve Suleiman Braimoh'un basketleriyle 7'nci dakikada televizyon molasına 14-12 önde giren ev sahibi takım, mola dönüşü 14-16 geriye düşerken, ilk çeyreği 15-21 geride kapattı.

İkinci periyoda Arturas Milaknis'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Emre Tanışan, Rob Gray ve Arturasa Milaknis'in üç sayılık basketleriyle rakibini yakalamaya çalışsa da Beşiktaş Emlakjet, 17.30'da 10 sayılık farkı yakaladı: 31-41. Çeyrek sonunda Rob Gray ve Berk Uğurlu ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 36-46 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe savunma direncini artırarak başlayan mavi yeşilliler, hızlı hücumları Berk Uğurlu, Arturas Milaknis ve Tyler Ennis'in sayılarıyla 24'üncü dakikada farkı 3'e indirdi: 47-50. Tevfik Akdamar'ın sayılarıyla skoru eşitleyen TOFAŞ, Tyler Ennis'in orta mesafeli basketiyle 54-52 öne geçti. Tevfik Akdamar'ın üçlükleriyle üstünlüğü elinde tutmaya çalışan Bursa temsilcisi, son periyoda 59-62 geride girdi.

Son periyodun başında konuk takım 8 sayılık fark (59-67) yakalarken, Suleiman Braimoh'un sayıları sonrası Arturas Milaknis'in kritik üçlüğü bitime 5.20 kala farkı 1'e indirdi: 66-67. Rob Gray'in serbest atışlarıyla 68-68 beraberliği yakalayan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray'in basketleriyle bitime 1.38 kala farkı 6'ya çıkardı: 74-68. Kalan bölümde Rob Gray ve Milaknis'in elinden sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 80-72 galip ayrıldı.

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