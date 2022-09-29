Haberler Basketbol Shaq'tan flaş itiraf!

Shaq'tan flaş itiraf!

NBA'in yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, kariyerinde Boston Celtics başantrenörü Ime Udoka'ya benzer dönemlerden geçtiğini itiraf etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 12:27
Shaq'tan flaş itiraf!

NBA'de geçen sezonun finalisti Boston Celtics, kulüp kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başantrenör Ime Udoka'ya bir yıl uzaklaştırma cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonunda takımın başında olmayacak Udoka'nın geleceğine dair kararın sonraki günlerde verileceği belirtildi.

Celtics cezanın nedeni konusunda ayrıntı vermedi ancak ABD basınında çıkan haberlerde, 45 yaşındaki antrenörün kulüpte görevli bir kadın personelle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

SHAQUILLE O'NEAL'DEN İTİRAF

NBA'in yaşayan efsanelerinden Shaquille O'Neal, kariyerinde benzer dönemlerden geçtiğini itiraf etti.

Shaq, ClutchPoints podcast'inde yaptığı açıklamada, "Seri bir dolandırıcıydım... Evet, yaptım. Bu işte en iyisiydim ve bununla gurur duymuyorum. Ailemi bunu yaparken kaybettim. Çocuklarımın değerli, önemli yıllarını bunu yapmaktan kaybettim." dedi.

Bu hataların çok zor ve uzun bir boşanma sürecine yol açtığını ifade eden Shaq, "Çok şey yaşadıklarını biliyorum çünkü ben çok şey yaşadım. Hayatımın en mutlu günleri eve gelip altı farklı insanın 'Baba, baba, baba' dediğini duymaktı. Hayatımın en mutlu günleriydi. Ne para, ne araba hatta şampiyonuklar değil." dedi.

Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları giyen Shaquille O'Neal'in 4 NBA şampiyonluğu bulunuyor.

IME UDOKA NE SÖYLEDİ?

Udoka, ESPN'e yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncular, taraftarlar, Celtics Kulübü ve ailemden, onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum. Takımı bu zor duruma soktuğum için üzgünüm ve hakkımdaki kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımı bu süre zarfında yardımcı antrenör Joe Mazzulla'nın çalıştırması bekleniyor.

Geçen sezon 51 galibiyet, 31 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirerek play-off'lara yükselen Udoka'nın yönetimindeki Celtics, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i eleyerek NBA Finalleri'ne çıkmış ancak Golden State Warriors'a 4-2 yenilmişti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’dan Galatasaray Fatih Terim ve milli takım için olay itiraflar! “Hakkımı helal etmiyorum” dedi ve tek tek açıkladı…
İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi
Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme...
Valilik açıkladı! Derbilerde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon Efes
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi sürpriz telefon! Quaresma... Derbi öncesi sürpriz telefon! Quaresma... 12:18
Rekorların adamı Haaland ilk derbisini bekliyor! Rekorların adamı Haaland ilk derbisini bekliyor! 12:10
Selçuk İnan itiraf etti! " Terim ile Arda Güler..." Selçuk İnan itiraf etti! " Terim ile Arda Güler..." 12:01
Genç futbolcularından çok umutlu! Genç futbolcularından çok umutlu! 11:59
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:38
Belçika'da hüsrana uğradı! Larin... Belçika'da hüsrana uğradı! Larin... 11:31
Daha Eski
Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme... Beşiktaş'ta mutlu son! Sözleşme... 11:04
Valilik açıkladı! Derbilerde... Valilik açıkladı! Derbilerde... 10:53
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı! Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı! 10:39
Opsiyon kullanılacak! İşte kasaya girecek rakam Opsiyon kullanılacak! İşte kasaya girecek rakam 10:21
G.Saray'da forvette kim oynayacak? G.Saray'da forvette kim oynayacak? 10:17
İtalyan devinden Çağlar'a kanca! İtalyan devinden Çağlar'a kanca! 09:53