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Şampiyon Efes

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda A.Efes, F.Bahçe Beko’yu yenerek tarihinde 13’üncü kez zafere ulaşmayı başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Şampiyon Efes

Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı. İlk periyodu 23-15 önde geçen Anadolu Efes, devreyi de 19 sayı farkla 42-23 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Efes, son çeyreğe 54-36 önde girdi. Fenerbahçe son çeyrekte farkı 7 sayıya indirse de maçı 71-62 Anadolu Efes kazandı. Son iki yılın Euroleague Şampiyonu Efes, üst üste üçüncü toplamda ise 13. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

KUPAYI FUAT OKTAY VERDİ
Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalin ardından Anadolu Efesli teknik heyete ve oyunculara madalyalarını ve kupayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik ödülünü TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

ATAMAN: GÜZEL BAŞLADIK

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlıların başında 5, toplamda ise 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı. Ataman'ın Anadolu Efes'le kupa sayısı 12 oldu. Ataman maç sonunda, "Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi bir anlamlı kupayla başlamış olmak bizim için güzel bir moral" dedi.

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