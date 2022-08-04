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Beşiktaş Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna bir transfer daha yaptı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki basketbolcu Yiğit Onan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 12:26
Beşiktaş Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna bir transfer daha yaptı. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki basketbolcu Yiğit Onan'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı. Yiğit Onan 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın KK Dynamic takımında forma giymişti.Yiğit Onan kimdir? 12 Temmuz 2002 doğumlu olan Yiğit Onan, 207 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Yiğit Onan, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe BGL takımı ile 24 karşılaşmada forma giymiş ve 4.3 sayı, 1.5 asist ortalamalarıyla parkeden ayrılmıştır. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe BGL takımı ile 22 maça çıkan genç basketbolcu; 10.6 sayı, 6.4 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarını yakalamıştır. 2020-2021 Fenerbahçe ile 11 karşılaşmaya çıkan Yiğit Onan aynı sezo BGL takımı ile de 12 karşılaşmada görev almış ve 15.8 sayı, 8.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynamıştır. 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın KK Dynamic takımında forma giyen genç sporcu, görev aldığı 23 karşılaşmada; 9.7 sayı, 4.9 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarıyla sezonu tamamlamıştır. Yiğit Onan 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalamıştır.





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