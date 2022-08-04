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Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye ile Litvanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:36 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:37
Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye, Litvanya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız çeyrek final maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Litvanya ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE LİTVANYA U18 BASKET MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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