Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda final için parkede!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında 6 Nisan Çarşamba günü Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Rakibini deplasmanda 77-71 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı da kazanıp adını finale yazdırmayı hedefliyor. Bahçeşehir Koleji'ne 5 ve altı farkla mağlubiyet de final için yeterli olacak.

ZZ Leiden'ın karşılaşmayı 6 sayı farkla kazanması halinde müsabaka uzayacak. Hollanda ekibi, 7 ve üstü farklarla kazandığı takdirde tur atlayacak.