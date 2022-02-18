Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef ve Anadolu Efes - Darüşşafaka Türkiye Kupası Dörtlü Finalde karşılaşıyor

Basketbol Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı bugün başlıyor.

Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef final için mücadele edecek. Maçlar Tivibuspor'dan şifresiz yayımlanacak.

Dörtlü Final programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

18.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef

21.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka

Final maçı 20 Şubat Pazar günü 17.00'de oynanacak.

DJORDJEVİC: "BU ORGANİZASYONA DEĞER VERİYORUZ"



Bursa'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları öncesi, başantrenörler ve takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Yarı finalde bugün Galatasaray Nef ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksander Djordjevic, Bursa'da bulundukları için çok mutlu olduklarını aktararak, "TOFAŞ'a karşı oynadığımız çok yoğun maç sonrası bugün derbide Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maç için heyecanlıyız. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Bu organizasyona değer veriyoruz. Dörtlü Final tek maç usulü oynandığı için bizim için oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Herkes yoğun bir tempodan geliyor tabii ki ama biz de burada olmaktan çok mutluyuz, biz de kupaya önem veriyoruz, kazanmak istiyoruz. TOFAŞ maçı bizim için zorluydu ancak Dörtlü Final'e kalmayı başardık. Derbi maçı da bizim için çok değerli ve özel. İnşallah iki takım için de sakatlıksız güzel bir maç olur. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik ama adım adım bakıyoruz. Çok kaliteli takımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

MEMNUN: "KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"



Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini dile getirdi.

"Bizim için sezon öncesi hedeflerimizden bir tanesi burada olabilmekti." diyen Memnun, "İlk hedefimize ulaştık. İkinci hedefimiz kupa. Kupa kazanmaya alışık bir kulübü temsil ediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Maça da iyi hazırlandık. Kazanmak için oynayacağız. Herkes kadar kupayı kazanmak, çok iyi bir mücadele sergilemek istiyoruz. Geçen yıl yapılamayan bu kupa mücadelelerinin ne kadar güzel olduğunu basketbolseverlere hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Göksenin Köksal, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman özeldir. Taraftarlarımızı arkamıza almamız lazım. Fenerbahçe de çok iyi bir takım ama biz buraya kupayı almaya geldik. Kupaya uzanmak istiyoruz. Kolay olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Ataman: "Son lig şampiyonu olarak kupayı da istiyoruz"

Yarı finalde bugün Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakibin sert ve mücadeleci oyununu hem ligde hem de Avrupa kupası maçlarında ortaya koyduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin Bursa'dan kupa ile dönmek olduğunu aktaran Ataman, "Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulü var. Ligde oynadığımız maç da oldukça sert geçen ve son saniyelerde kazandığımız bir mücadeleydi. Tabii ki buraya katılan tüm takımlar gibi, son lig şampiyonu olarak kupayı da istiyoruz." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Doğuş Balbay, tüm takımların zorlu müsabakalar yaparak Dörtlü Final'e geldiğini vurgulayarak, "Her maç final havasında geçecek. Turnuvanın Bursa'da oynanmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz çünkü tutkulu basketbol seyircileri var. Biz de hedeflerimizden biri olan bu kupaya, burada uzanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ERNAK: "SERT VE MÜCADELECİ BASKETBOLDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"



Darüşşafaka Başantrenörü Seçluk Ernak, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, "Zorlu yollardan buraya gelindi. Türkiye Kupası, genelde sezon içinde çok sıkışık takvime denk gelen fakat bir o kadar da basketbolseverlere heyecan yaşatan, güzel anılar bırakan bir turnuva. Daha önceki tecrübelerimiz bize güzel anılar, hikayeler bıraktı." değerlendirmesini yaptı.

Yarı finalde bugün Anadolu Efes ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ernak, şunları söyledi:

"Geçen sezonun hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi şampiyonuyla oynamak kolay olmayacaktır. Bir maça sıkışmış performansın değer bulacağı format olduğu için, sert ve mücadeleci basketboldan geri adım atmayacağız. Geçen sene bu turnuvayı oynayamamak herkesin içinde burukluk bıraktı. Ondan önce son turnuvada Fenerbahçe ile oynadığımız final maçı ağzımızda acı bir tat bırakmıştı. O tadı silmek için buradayız."

Darüşşafaka Takım Kaptanı Sinan Güler de "Sezonun ilk yarısında oynadığımız güzel basketbolu taçlandırma fırsatımız var. Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız ve mükemmele yakın oynamamız gerekiyor. Umuyoruz ki bunu sahaya yansıtarak finale çıkmayı başarabiliriz." şeklinde görüş belirtti.