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Son dakika transfer haberleri: Sertaç Şanlı Barcelona'da! Transfer resmen açıklandı

Son dakika haberi... Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibi, 29 yaşındaki başarılı pivotla 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 13:39 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
Son dakika transfer haberleri: Sertaç Şanlı Barcelona'da! Transfer resmen açıklandı

Anadolu Efes ile bu sezon THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milli oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon oynadığı 34 resmi müsabakada 7.8 sayı, 2.2 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes'ten önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013-2014), Muratbey Uşak (2014-2015), Trabzonspor (2015-2016) ve Beşiktaş'ta (2016-2018) forma giydi.

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