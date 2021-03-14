Haberler Basketbol Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol: 102-63 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 102-63 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nin 24. haftasında lider , Empera Halı 'u 102-63 mağlup etti. Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, 12. kez yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 17:16
Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol: 102-63 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Maça 'in etkili oyunuyla başlayan , 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Empera Halı , Orhan Haciyeva'nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, 'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Konuk ekip, ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında 'da sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

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