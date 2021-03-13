HDI Sigorta Afyon Belediyespor Pınar Karşıyaka 69-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hücumda Cruz, Wright ve Egemen Güven'le etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla skorda öne geçti ve soyunma odasına 41-32 önde gitti. Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 57-49 önde girdi.

Final periyoduna hücumda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, son dakikalarda üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve maçı 75-69 kazandı.