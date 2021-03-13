Haberler Basketbol HDI Sigorta Afyon Belediyespor Pınar Karşıyaka 69-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

69-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 24. haftasında , deplasmanda 'u 75-69 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 12'nci yenilgisini yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:19
HDI Sigorta Afyon Belediyespor Pınar Karşıyaka 69-75 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada , ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hücumda , ve 'le etkili başlayan , içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla skorda öne geçti ve soyunma odasına 41-32 önde gitti. Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 57-49 önde girdi.

Final periyoduna hücumda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, son dakikalarda üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve maçı 75-69 kazandı.

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