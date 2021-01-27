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'nin konuğu!

'de son 7 maçını kazanarak müthiş bir seriye imza atan , çift maç haftasında yarın 'da ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:20
Fenerbahçe Beko Khimki'nin konuğu!

Basketbol Takımı, 'nin 23. haftasında yarın deplasmanda 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent 'daki 'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-lacivertli takım son 7 karşılaşmasını kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı.

Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2'sini kazanırken, 20'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı Fenerbahçe Beko, 83-71'lik skorla kazanmıştı.

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