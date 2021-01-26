Anadolu Efes - Kızılyıldız: 86-72 | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 22'nci haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 86-72 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Anadolu Efes'in yıldız ismi Larkin oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon, Moerman, Beaubois ve Sertaç'ın basketleriyle ilk 3 dakikayı 12-3 önde geçti. İlk periyottaki rahat oyununu sürdüren Anadolu Efes, art arda basketlerle bitime 3 dakika kala farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 22-8. İlk periyotta konuk ekibin farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes 1'inci periyodu 16 sayı farkla 29-13 önde kapattı.

İkinci periyotta 2 sayılık basket bir de faul ile başlayan Kızılyıldız, ardından bulduğu 5 sayı ile 8-0'lık seri yakaladı ve Hall ve Nnoko'nun basketleriyle farkı 8 sayıya indirmeyi başardı: 29-21. Bu seri sonrası toparlayan Anadolu Efes, Larkin'in 8, Sertaç'ın ise 2 sayılık katkısı ile 5 dakika 49 saniye kala farkı tekrardan 17 sayıya kadar yükseltti: 39-22. Anadolu Efes, kalan dakikalarda farkı giderek açtı ve Larkin'in performansıyla devreyi 21 sayı farkla 56-35 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü periyotta Hall'un 5 sayılık basketiyle başlayan Kızılyıldız, Reath'ın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çekmeyi başardı: 56-40. Periyot ortalarına gelinirken kontrolü tekrar eline alan Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılıklı basketlerle geçen sürede bitime 4 dakika 22 saniye kala Efes, rakibini 19 sayılık farkta tutmayı başardı: 66-47. Kalan saniyelerde hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmanın bu ana kadarki en farklı skoru olan 23 sayı farkla periyodu tamamlamayı başardı: 75-52.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, mücadeleden 86-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu maçla Avrupa'da 400. galibiyetini almış oldu.