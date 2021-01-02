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İlk derbi ilk heyecan

2021 yılının ilk derbisinde , ’yi konuk ediyor. 15.30’da başlayacak dev maç TRT Spor’dan izlenecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:56 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
İlk derbi ilk heyecan

ile yeni yılın ilk derbisinde basketbolda kapışacak. 'nin 15. haftasında Galatasaray, bugün 'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Öte yandan haftanın programı şöyle:

BUGÜN:
13.00 Beşiktaş-P. Karşıyaka 13.00 Gaziantep-Büyükçekmece 15.30 G.Saray-F.Bahçe 17.30 TOFAŞ-.Telekom 20.00 Darüşşafaka-A. Efes

YARIN:
13.00 A. Petkim-Bahçeşehir 17.30 Fethiye-Afyon 20.00 Orman-Bursaspor

KADINLAR

YARIN:
13.00 Samsun Canik-Çankaya Üni 14.00 Fenerbahçe-BB Adana 14.00 Orman-Galatasaray 14.30 BOTAŞ-Beşiktaş 15.30 Kayseri-Hatay BB 16.00 Elazığ İÖİ-İzmit 16.30 Mersin-Nesibe Aydın

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