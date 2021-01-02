İlk derbi ilk heyecan

Galatasaray ile Fenerbahçe yeni yılın ilk derbisinde basketbolda kapışacak. ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Öte yandan haftanın programı şöyle:



BUGÜN:

13.00 Beşiktaş-P. Karşıyaka 13.00 Gaziantep-Büyükçekmece 15.30 G.Saray-F.Bahçe 17.30 TOFAŞ-.Telekom 20.00 Darüşşafaka-A. Efes

YARIN:

13.00 A. Petkim-Bahçeşehir 17.30 Fethiye-Afyon 20.00 Orman-Bursaspor

KADINLAR



YARIN:

13.00 Samsun Canik-Çankaya Üni 14.00 Fenerbahçe-BB Adana 14.00 Orman-Galatasaray 14.30 BOTAŞ-Beşiktaş 15.30 Kayseri-Hatay BB 16.00 Elazığ İÖİ-İzmit 16.30 Mersin-Nesibe Aydın