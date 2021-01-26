Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı 26 Ocak Salı günü saat 21:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.