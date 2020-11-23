FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maç programı belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer aldığı B Grubu ile İzmit Belediyespor'un bulunduğu A Grubu maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları ise Macaristan'ın Sopron kentinde yapılacak.
Türk temsilcilerinin grup aşamasındaki maç programı şöyle:
1 Aralık Salı
17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Prag (Çekya)
21.00 Perfumerias Avenida (İspanya) - İzmit Belediyespor
23.00 Galatasaray - Basket Landes (Fransa)
2 Aralık Çarşamba
17.00 İzmit Belediyespor - Dinamo Kursk (Rusya)
3 Aralık Perşembe
17.00 Arka Gdynia (Polonya) - Fenerbahçe Öznur Kablo
20.00 Sopron Basket (Macaristan) - Galatasaray
4 Aralık Cuma
17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC Asvel Feminin (Fransa)
18.00 İzmit Belediyespor - Nadezhda (Rusya)
21.30 Bourges Basket (Fransa) - Galatasaray