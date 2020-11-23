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FIBA 'nde Türk takımlarının maç programı belli oldu

FIBA 'nde mücadele edecek , ve 'un maç programı belli oldu. A Grubu'nda yer alan İzmit Belediyespor ile B Grubu'ndaki Fenerbahçe maçlarını 'da oynayacacak. D Grubu'ndaki Galatasaray ise 'da mücadele edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:34
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maç programı belli oldu

FIBA 'nde mücadele edecek , ve 'un maç programı belli oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer aldığı B Grubu ile İzmit Belediyespor'un bulunduğu A Grubu maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde 'da oynanacak.

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları ise 'ın Sopron kentinde yapılacak.

Türk temsilcilerinin grup aşamasındaki maç programı şöyle:

1 Aralık Salı

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Prag (Çekya)

21.00 () - İzmit Belediyespor

23.00 Galatasaray - Basket Landes ()

2 Aralık Çarşamba

17.00 İzmit Belediyespor - ()

3 Aralık Perşembe

17.00 Arka Gdynia (Polonya) - Fenerbahçe Öznur Kablo

20.00 Sopron Basket (Macaristan) - Galatasaray

4 Aralık Cuma

17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC Asvel Feminin (Fransa)

18.00 İzmit Belediyespor - Nadezhda (Rusya)

21.30 Bourges Basket (Fransa) - Galatasaray

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