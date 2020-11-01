'Larkin’in dönüşü önemliydi'

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:16Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Anadolu Efes'in tecrübeli hocası Ergin Ataman, Yunanistan'da elde ettikleri galibiyetle ilgili şöyle konuştu: "Maça çok iyi hücum ederek başladık. Topu çok iyi paylaştık ve agresif oynadık. İkinci yarıda da benzer bir oyun oynandı. Bizim için en önemli şey Larkin'in büyük bir sakatlıktan sonra geriye dönmesiydi. Fiziksel olarak en iyi durumda değildi ancak bizim son 2 sezondur Avrupa Ligi'nde oynadığımız basketbolu tekrar oynamamızı sağladı.