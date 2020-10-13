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'e kavuşuyor!

Genel Menajeri Alper Yılmaz 'in parkelere ne zaman döneceği yönünde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Larkin'in 'de oynanacak olan maçında parkede olacağını belirtti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:40
Anadolu Efes Shane Larkin'e kavuşuyor!

forması giyen 'in parkelere ne zaman döneceği merak konusu oldu. Bu konuda açıklama, Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta soruları yanıtladı.


"SHANE LARKIN, OLYMPIAKOS MAÇINDA SAHADA OLUR"

Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'te kalmaktan mutlu olduklarını bildirdi. Alper Yılmaz, sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 'de oynanacak maçında parkede olacağını da sözlerine ekledi.

ALPER YILMAZ: TAMAMLANMAMIŞ BİR HİKAYEMİZ VAR

Anadolu Efes'in sponsor desteğini pandemi döneminde kaybetmemesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Alper Ylmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini kanıtladıklarını ifade etti. Yılmaz çalışmalarını, 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' sloganları doğrultusunda sürdürdüklerini anlattı.

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