Anadolu Efes Shane Larkin'e kavuşuyor!

Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin'in parkelere ne zaman döneceği merak konusu oldu. Bu konuda açıklama, Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta soruları yanıtladı.



"SHANE LARKIN, OLYMPIAKOS MAÇINDA SAHADA OLUR"

Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'te kalmaktan mutlu olduklarını bildirdi. Alper Yılmaz, sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında parkede olacağını da sözlerine ekledi.

ALPER YILMAZ: TAMAMLANMAMIŞ BİR HİKAYEMİZ VAR

Anadolu Efes'in sponsor desteğini pandemi döneminde kaybetmemesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Alper Ylmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini kanıtladıklarını ifade etti. Yılmaz çalışmalarını, 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' sloganları doğrultusunda sürdürdüklerini anlattı.