Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlayacak

'yı ağırlayacak

, 'nin 3. haftasında 'ya konuk oluyor. 20:45'te başlayacak olan karşılaşma ve 'nda oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:11 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 10:42
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı ağırlayacak

Basketbol Takımı, 3. hafta maçında yarın 'nın ekibini konuk edecek.

ve 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 'ın Kızılyıldız mts takımı ve ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında 'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 540. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

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