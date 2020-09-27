Haberler Basketbol Erciyes Cup'ta Fenerbahçe'den 3'te 3!

'ta 'den 3'te 3!

Bellona Kayseri Basketbol’un ev sahipliğine 14’üncüsü yapılan sona erdi. düzenlenen turnuvayı 3'te 3 yaparak tamamladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 09:19
Erciyes Cup'ta Fenerbahçe'den 3'te 3!

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta , 'u 80-76'lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo , 'ı 90-51'lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 87-67'lik sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup'ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.
Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

1.Gün
Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 52-74
İzmit Belediyespor- Fenerbahçe 54-71
Beşiktaş-Hatay B.B.spor 76-87

2.Gün
Beşiktaş-Nesine Aydın 62-83
İzmit Belediyespor-Hatay B.B.spor 69-61
Bellona Kayseri-Fenerbahçe 50-76

3.Gün
İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın 80-76
Fenerbahçe-Beşiktaş 90-51
Hatay B.B.spor- Bellona Kayseri 87-67

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