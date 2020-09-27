Erciyes Cup'ta Fenerbahçe'den 3'te 3!

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlikspor'u 80-76'lık sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90-51'lik sonuçla mağlup etti. Üçüncü maçta ise Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 87-67'lik sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 14.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup'ta Fenerbahçe oynadığı 3 maçını da kazandı. Nesibe Aydın Gençlikspor, İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş ise üç maçını da kaybetti.

Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

1.Gün

Bellona Kayseri-Nesibe Aydın 52-74

İzmit Belediyespor- Fenerbahçe 54-71

Beşiktaş-Hatay B.B.spor 76-87

2.Gün

Beşiktaş-Nesine Aydın 62-83

İzmit Belediyespor-Hatay B.B.spor 69-61

Bellona Kayseri-Fenerbahçe 50-76

3.Gün

İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın 80-76

Fenerbahçe-Beşiktaş 90-51

Hatay B.B.spor- Bellona Kayseri 87-67