Haberler Basketbol Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Doğa Sigorta 56-80 | MAÇ SONUCU

'nin açılış haftasındaki derbide , deplasmanda Doğa Sigorta'yı 80-56 mağlup etti. Lacivert-beyazlılarda 18 sayı, 9 ribaunt ile oynayan galibiyetin mimarı oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 19:34
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmada , 'ı 80-56 mağlup etti.

Galatasaray'ın hücumda etkili olduğu dakikalarda rakibinin savunma hatalarından yararlanarak aranın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 7. dakikada sarı-kırmızılıları yakaladı: 13-13. 'in üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta yaptığı etkili savunma ile sarı-kırmızılıların sayı bulmasını zorlaştıran Anadolu Efes, hücumda yakaladığı fırsatları değerlendirdi. 16. dakikada farkı 9 sayıya (33-24) yükselten lacivert-beyazlı ekip, pota altındaki performansıyla üstünlüğünü korusa da Galatasaray son anlarda bulduğu basketlerle arayı kapattı. Anadolu Efes devreye 35-31 önde girmeyi bildi.

Üçüncü periyoda 'nın sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada Micic'in basketiyle farkı yeniden 9 sayıya (42-33) yükseltti. Savunmadaki sert oyunuyla Galatasaray'ın farkı kapatma çabalarını boşa çıkaran lacivert-beyazlı ekip, rakibinin boyalı alanda sayı üretmesini de engelledi ve son çeyreğe 52-42 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte 7-0'lık seri yakalayarak 33. dakikada farkı 17 sayıya (61-44) yükselten Anadolu Efes, kalan bölümde temposunu düşürse de aranın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 80-56 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: , Semih Vural, Ali Köseoğlu

GALATASARAY: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10

ANADOLU EFES: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson

1. PERİYOT: 20-20

DEVRE: 31-35

3. PERİYOT: 42-52

BİZE ULAŞIN