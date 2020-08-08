Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Kokoskov sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Beko'da, geçtiğimiz aylarda yolların ayrıldığı Sırp koç Zeljko Obradovic'in yerine getirilen başantrenör Igor Kokoskov, sağlık kontrollerinden geçti.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz ay, yollarını ayırdığı Obradovic'in yerine bir başka Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başantrenörümüz Igor Kokoskov, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başantrenörümüz Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Başantrenörümüz Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçti.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) August 8, 2020
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- 08.08.2020
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