Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Kokoskov sağlık kontrolünden geçti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Fenerbahçe açıkladı! Sağlık kontrollerinden geçti

Beko'nun yeni koçu Kokoskov sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Kokoskov sağlık kontrolünden geçti

Beko'da, geçtiğimiz aylarda yolların ayrıldığı Sırp koç 'in yerine getirilen başantrenör , sağlık kontrollerinden geçti.

Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz ay, yollarını ayırdığı Obradovic'in yerine bir başka Sırp başantrenör 'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başantrenörümüz Igor Kokoskov, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başantrenörümüz Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

haberin devamı

  1. 08.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Kokoskov sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA