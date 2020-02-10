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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Karşıyaka seri yaptı

Karşıyaka seri yaptı

'nde 'YE konuk olan Karşıyaka, rakibini 91- 81'le geçti.

'nde 'YE konuk olan Karşıyaka, rakibini 91- 81'le geçti. Üst üste 4. galibiyetini alan Kaf- Kaf'ta, 18 sayıyla yıldızlaştı. Onuralp ve Triche ise 16'şar sayıyla oynadı.
  1. 10.2.2020
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