Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in, Türk vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. Hollanda ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in, Türk vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A Milli Takımın baş antrenörü Ufuk Sarıca, ABD'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. Hollanda ve İsveç maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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