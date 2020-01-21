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21 Ocak 2020, Salı
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Larkin’i bekliyor

Ufuk Sarıca Larkin’i bekliyor

'in yıldızı 'in, vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A baş antrenörü , 'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. ve maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in yıldızı 'in, vatandaşlığı konusundaki kararını bugün yetkililere iletmesi bekleniyor. A baş antrenörü , 'li oyuncuyla ilgili; "Ben de bir an önce Larkin'in Türk statüsüne geçmesini bekliyorum. ve maçlarında kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.1.2020
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