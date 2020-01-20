2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri 2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası

2020 All-Star'a damgası

2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyakalı oyuncular fark yarattı. Ege temsilcisi, 2015'teki şampiyonluğun ardından yine smaç kralı çıkardı.

A Spor'dan ekranlara gelen organizasyonda smaç şampiyonu yeşil-kırmızılıların genç oyuncusu Onuralp Bitim oldu. Onuralp, 2018'den sonra ikinci kez krallık tacını takarken, Karşıyaka, Kenny Gabriel'in 2015'teki şampiyonluğunun ardından yine smaç kralı çıkardı.

Onuralp'in özellikle 2.09'luk takım arkadaşı Görkem ve ardından 3 kişinin üzerinden yaptığı smaç büyük alkış aldı. All-Star'da Antrenörü Ufuk Sarıca ve yeşil-kırmızılı teknik heyetin yönettiği Beyaz Takım'da Karşıyakalı M'Baye 19 sayıyla oynadı. Kırmızı Takım'da forma giyen Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen ise 16 sayı üretti.

ING All-Star 2020'de Robinho şov!

  1. 20.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN