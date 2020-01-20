2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyakalı oyuncular fark yarattı. Ege temsilcisi, 2015'teki şampiyonluğun ardından yine smaç kralı çıkardı.
A Spor'dan ekranlara gelen organizasyonda smaç şampiyonu yeşil-kırmızılıların genç oyuncusu Onuralp Bitim oldu. Onuralp, 2018'den sonra ikinci kez krallık tacını takarken, Karşıyaka, Kenny Gabriel'in 2015'teki şampiyonluğunun ardından yine smaç kralı çıkardı.
Onuralp'in özellikle 2.09'luk takım arkadaşı Görkem ve ardından 3 kişinin üzerinden yaptığı smaç büyük alkış aldı. All-Star'da Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve yeşil-kırmızılı teknik heyetin yönettiği Beyaz Takım'da Karşıyakalı M'Baye 19 sayıyla oynadı. Kırmızı Takım'da forma giyen Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen ise 16 sayı üretti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
2020 All-Star'a Pınar Karşıyaka damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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