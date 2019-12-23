ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si Teodosic - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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ULEB 'nda normal sezonun 'si Teodosic

ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si Teodosic

'da forma giyen 32 yaşındaki Sırp basketbolcu , ULEB 'nda normal sezonun en değerli oyuncusu () seçildi.

ekibi 'da forma giyen Sırp basketbolcu , ULEB 'nda normal sezonun en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 8 galibiyetle A Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun MVP'si oldu.

Kupada çıktığı 9 maçta 17,7 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 16,9 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Takımının sayı, asist ve verimlilik puanı istatistiklerinde ilk sırada yer alan 32 yaşındaki oyun kurucu, serbest atışlarda yüzde 89,7, iki sayılık basketlerde yüzde 63,6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.

  1. 23.12.2019
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