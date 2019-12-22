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22 Aralık 2019, Pazar
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Başantrenörü takımından memnun

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca takımından memnun

ING 'nde 'yı 82-68 mağlup eden 'nın başantrenörü , dirençlerinin ve oyun anlayışlarının arka arkaya galibiyet almalarını sağladığını ifade etti.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ING 'nde Darüşşafaka Tekfen'in ardından 'yı, FIBA Erkekler Kupası'nda da Enisey'i mağlup ettiklerini hatırlattı.

Bir hafta içinde oynadıkları bu karşılaşmaların sert geçtiğini belirten Sarıca, şunları kaydetti:

Mutluyum. Direncimiz ve oyun anlayışımız arka arkaya maçlar kazanmamızı sağlıyor. Aslında baktığınızda bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'nın sıralamadaki yeri bizi aldatmasın. Ligin iyi kadrolarından birine ve iyi bir koça sahipler. Özellikle ribauntlarda büyük fark yarattık ve savunma kısmında da çok iyiydik. 11. galibiyetimizi alarak zirvedeki yerimizi koruyoruz. Camiamız, takımımız, sponsorumuz ve taraftarımız ile beraber bu sezonki yükselişimizi sürdürüyoruz. Salona gelip bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Ligin 13. haftasında 11. galibiyetini alan , 29 Aralık Pazar günü deplasmanda OGM Ormanspor'la karşılaşacak.

  1. 22.12.2019
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