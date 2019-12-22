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22 Aralık 2019, Pazar
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taraftarından Obradovic'e destek

Fenerbahçe taraftarından Obradovic'e destek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beko'nun sahasında Teksüt Bandırma ile oynadığı maçta, sarı-lacivertli taraftarlar başantrenör 'e destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli erkek basketbol takımının Sırp başantrenörüne karşılaşma öncesi büyük destekte bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç öncesinde , taraftarların alkışları ve tezahüratlarıyla salona geldi. Taraftarların sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık veren Obradovic, sahadaki oyuncuları gösterdi ve onlara da destek olunmasını istedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Obradovic için İngilizce pankart açtı. Pankartta "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal) ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun Obradovic'i tribünlere getirmesini istedi. Obradovic de tribünleri selamladı.


Fenerbahçe'den Obradovic'e destek

  1. 22.12.2019
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