Aslan’dan farklı tarife
Erkekler Basketbol Ligi'nde G.Saray Doğa Sigorta, Frutti Ekstra Bursaspor'u 84-70 mağlup etmeyi başardı. Ligdeki 9. galibiyetini alan sarı- kırmızılılarda maçın en skorer ismi 25 sayı kaydeden Aaron Harrison oldu.
Bursaspor'da Mykal Riley'nin 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Galatasaray 28 Aralık'ta İTÜ'ye konuk olacak. Bursaspor ise 29 Aralık'ta Afyon'u ağırlayacak.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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