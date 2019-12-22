Aslan’dan farklı tarife - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Aslan’dan farklı tarife

Aslan’dan farklı tarife

Aslan’dan farklı tarife

Erkekler 'nde G.Saray Doğa Sigorta, Frutti Ekstra 'u 84-70 mağlup etmeyi başardı. Ligdeki 9. galibiyetini alan sarı- kırmızılılarda maçın en skorer ismi 25 sayı kaydeden oldu.

'da Mykal Riley'nin 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi. 28 Aralık'ta İTÜ'ye konuk olacak. Bursaspor ise 29 Aralık'ta Afyon'u ağırlayacak.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’dan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN